Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Pkw von Fahrbahn abgekommen - zwei Verletzte

Aalen (ots)

Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr die L1140 von Erlenhof kommend in Richtung Winnenden. Hierbei kam er in einer leichten Rechtskurve vermutlich alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und überschlug sich. Der Fahrer selbst erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, sein elfjähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Hund, der sich ebenfalls im Pkw befand, wurde bei dem Unfall getötet. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell