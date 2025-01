Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und beschädigter Fahnenmast

Aalen (ots)

Ilshofen: Fahnenmast beschädigt

Im Verlauf der vergangenen Woche beschädigten Unbekannte einen in einer Hofeinfahrt in der Kirchberger Straße aufgestellten Fahnenmast. Anhand der Beschädigungen wird derzeit von einer Verkehrsunfallflucht ausgegangen. Ein mutwilliges Beschädigen des Mastes kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 940010 entgegen.

Rosengarten - Westheim: Verkehrsunfall

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger VW Polo Fahrer die B 19 von Uttenhofen in Richtung Westheim. Auf Höhe der Ortseinfahrt Westheim kam der 59-Jährige aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 60-jährigen VW Golf Fahrerin. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B 19 zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell