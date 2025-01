Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche von Mann angegangen - Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Jugendliche von Mann angegangen - Zeugen gesucht

Eine 15-jährige Jugendliche ging am Montagabend auf dem Feldweg am Buchenbach parallel zur Wiesenstraße zwischen Winnenden und Ruitzenmühle mit ihrem Hund spazieren. Gegen 18:15 Uhr schritt ein bisher unbekannter Mann an den Teenager heran, ergriff ihre Handgelenke und hielt sie fest. Die 15-Jährige wehrte sich sofort, riss sich aus den Griffen los und ergriff die Flucht. Der Mann folgte ihr noch einige Meter, ging dann aber in unbekannte Richtung davon. Er wurde von der Jugendlichen wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, etwa 190 cm groß und schlank, dunkle Haare, helle Hautfarbe, längliche Gesichtsform, trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen ein Mann, auf den die Beschreibung zutrifft, aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstagabend zwischen 18:30 Uhr und 23 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Holzbergweg einen geparkten VW Golf und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am VW beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am Mittwochabend, gegen 22:55 Uhr 2024 kollidierte ein 57-Jähriger Audi-Fahrer in der Gartenstraße mit einem dort geparkten Ford Transit. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford auf eine Laterne geschoben, deren Mast daraufhin brach und auf den Gehweg kippte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch im Atem des 57-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Audi-Fahrer mit etwa 1,4 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell