Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch (30. April 2025) kam es gegen 16:45 Uhr auf der B 92 in der Nähe der Bahnunterführung bei Wolfsgefährt zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr die B 92 aus Richtung Wolfsgefährt in Richtung Gera. Dieser kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Wand der Unterführung. In der Folge dessen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einem 32-Järhigen gefahren wurde. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im geschätzten hohen vierstelligen Bereich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst beräumt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (SR)

