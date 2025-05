Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung und Hausfriedensbruch in Gemeinschaftsunterkunft

Altenburg (ots)

Schmölln. In der Nacht zum 2. Mai 2025 kam es gegen 03:30 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Bergstraße in Schmölln zu einem Vorfall, bei dem es zu einer versuchten Körperverletzung auf einen 59-jährigen Mitarbeiter der Unterkunft kam. Der 20-jährige Mann aus Marokko hielt sich erneut widerrechtlich in der Unterkunft auf. Als der zuständige Mitarbeiter den Mann des Gebäudes verwies, versuchte dieser, den Mitarbeiter körperlich anzugreifen. Der Täter flüchtete anschließend, noch bevor die Polizei am Tatort eintraf. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der 20-Jährige nicht aufgefunden werden. Der Mitarbeiter der Unterkunft blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung und Hausfriedensbruch aufgenommen. (SR)

