POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Zwei Leichtverletzte nach Brand in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Oberen Hohlweg ein Verkehrsunfall. Ein dunkelblauer Opel Corsa Typ C mit angebrachten Kennzeichen mit S-Zulassung kam aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr noch ca. 200 Meter weiter, stellte den Opel verschlossen ab und ging flüchtig. ...

