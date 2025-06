POL-KI: 250611.2 Kronshagen: versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

Kiel (ots) - Sonntagabend kam es in der Straße Takler in Gaarden zu einem schweren Raub, bei dem der Täter unter Einsatz von Pfefferspray eine Bauchtasche erbeutete. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben des 26-jährigen Geschädigten habe dieser sich gegen 20 Uhr mit einer weiblichen Person an der Brücke in der Straße Takler ...

