Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach | Einsatz der Kriminalpolizei gegen "Falsche Wasserwerker" | Sechs Personen in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat gestern sechs Haftbefehle bei Durchsuchungsmaßnahmen vollstreckt und weitere fünf Personen - darunter eine im Rhein-Kreis-Neuss durch Ermittler der Neusser Kriminalpolizei - vorläufig festgenommen.

Während Letztere nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, führten die Ermittler die sechs Personen einem Haftrichter vor. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren. Die Vorführungen fanden am gestrigen Nachmittag sowie am heutigen Freitag, 11. April, statt. Der Haftrichter verkündete die bereits bestehenden Haftbefehle und setzte diese gegen alle sechs Beschuldigten in Vollzug. Die Personen wurden in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Am Vortag hatten die Beamten bei ihren Maßnahmen noch eine siebte Person angetroffen und festgenommen, da ein Haftbefehl vorlag, jedoch in anderer Sache.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Verfahren wegen mehrfachen schweren Bandendiebstahls dauern unterdessen an. (et)

