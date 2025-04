POL-MG: Jetzt abonnieren: Den WhatsApp-Kanal der Polizei Mönchengladbach

Polizei Mönchengladbach

Über 1.500 Menschen haben ihn bereits abonniert: den neuen WhatsApp-Kanal der Polizei Mönchengladbach. Die Abonnenten bekommen Pressemeldungen, Zeugenaufrufe, Fahndungen, aktuelle Verkehrsstörungen, Stellenausschreibungen, Präventionstipps oder Veranstaltungshinweise direkt auf ihr Smartphone.

Darüber hinaus wird der WhatsApp-Kanal auch bei Einsätzen der Polizei im Stadt-gebiet genutzt, um wichtige Informationen oder Warnungen zu verbreiten. Ein paar Beispiele: Eine gesperrte Straße muss weiträumig umfahren werden, falsche Wasserwerker sind aktuell in einem Wohngebiet unterwegs oder ein Gebäude wird nach einer Bombendrohung evakuiert.

Damit die Polizei in solchen (Gefahren-)situationen möglichst schnell viele Betroffene erreichen kann, sind viele Abonnenten wichtig. Erzählen Sie gerne Freunden und Verwandten von dem neuen WhatsApp-Kanal und teilen Sie unsere Bei-träge mit Ihnen.

Mit dem WhatsApp-Kanal erweitert die Polizei Mönchengladbach ihr bestehendes Angebot in den Sozialen Medien, um noch mehr interessierte Menschen erreichen und informieren zu können. Die Facebook-Fanseite sowie das Profil beim Kurznachrichtendienst X bleiben bestehen - auch dort bleiben Fans und Follower weiterhin auf dem Laufenden.

Sie wollen den Kanal abonnieren? In der App unter Aktuelles "Polizei Mönchengladbach" suchen oder den QR-Code mit der Handy-Kamera erfassen, um zum Kanal zu gelangen. Dann auf "Abonnieren" klicken. Wenn Sie außerdem den Kanal aufrufen und oben rechts das Glocken-Symbol aktivieren, verpassen Sie keine Nachricht von uns.

Wichtig zu wissen:

Ein WhatsApp-Kanal ist ein einseitiger Kommunikationsweg. Das bedeutet, Sie können nicht direkt auf Meldungen antworten oder Nachrichten an das Administratoren-Team senden. Sie können jedoch mit (ausgewählten) Emojis auf unsere Posts reagieren. Ihre Telefonnummer bleibt anonym, und während die Gesamtzahl der Follower sichtbar ist, bleibt verborgen, wer genau dem Kanal folgt.

Sollten Sie jemals per Direktnachricht vermeintlich von der Polizei Mönchengladbach kontaktiert werden, handelt es sich immer um Betrüger! Die Polizei Mönchengladbach wird niemals per Direktnachricht mit Ihnen in Kontakt treten. (km)

