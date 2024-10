POL-BO: Einbruch in Herner Schulgebäude: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Polizei ermittelt wegen eines Schamverletzers, der am Sonntag, 27. Oktober, in Bochum-Langendreer gesehen wurde. Zeugen berichteten, der Unbekannte habe sich im Zeitraum zwischen 13.50 Uhr und 14.20 Uhr im Bereich Im Krebsfeld, Ecke Alte Bahnhofstraße aufgehalten und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. So wird der Mann beschrieben: 20-30 Jahre alt, 180-190 cm groß, dunkle Haare. Er trug eine ...

mehr