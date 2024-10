POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Zu einem Alleinunfall kam es am 27. Oktober, gegen 4.15 Uhr, auf dem Südring in Bochum. Eine 36-jährige Bochumerin wollte mit einem E-Scooter einen Übergang des Südrings in Richtung Universitätsstraße überqueren. An einer Bordsteinkante verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein ...

mehr