Polizei Bochum

POL-BO: Polizeieinsatz an der Hattinger Straße in Bochum: Mann (24) durch Messerstiche verletzt

Bochum (ots)

Am Samstagabend, 26. Oktober, ist es um 20.58 Uhr zu einem Polizeieinsatz wegen einer Streitigkeit an der Hattinger Straße in Bochum gekommen. Im Zuge dieser Streitigkeit wurde ein 24-jähriger Bochumer durch Messerstiche verletzt.

Zwei tatverdächtige Männer (41 Jahre und 43 Jahre) wurden vorläufig festgenommen.

Der schwerverletzte 24-Jährige wurde per Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell