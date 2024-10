Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag, 26.10.2024, gegen 04:38h, befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw die BAB 448 in Fahrtrichtung Essen. In der Ausfahrt zur Wattenscheider Str. (AS. Bochum-West) verlor der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit zahlreichen Verkehrszeichen und Bebauungen und kam letztendlich auf der Wattenscheider Straße zum Stillstand. Hier geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrzeugführer wurde durch eintreffende Ersthelfer neben seinem Fahrzeug angetroffen und betreut. Der Fahrzeugbrand konnte zeitnah durch die Feuerwehr Bochum gelöscht werden. Die verletzte Person, dessen Identität momentan noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, wurde mittels eines Rettungswagens in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verbleibt. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bei dem Fahrzeugführer wurde ein kleines Tütchen, mit vermutlich Betäubungsmitteln, aufgefunden, so dass dem Fahrzeugführer zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Die Unfallaufnahme dauert momentan noch an. Der Bereich der Wattenscheider Str. und der o.g. Ausfahrt sind gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das hiesige Verkehrskommissariat geführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234/909-5011 (außerhalb der Bürozeiten unter 0234/909-3099) auf der hiesigen Dienststelle zu melden.

