POL-BO: Nach Unfall in Bochum-Gerthe: Polizei sucht beteiligte Autofahrerin mit weißem Pkw

Bochum (ots) - Am 23. Oktober, gegen kurz nach 15 Uhr, kam es in Bochum zu einem Einbruch. Ein noch unbekannter Täter brach an der Massenbergstraße 19 gewaltsam in eine Arztpraxis ein. Er entwendete Bargeld und flüchtete. Dabei wurde er vom Praxisinhaber gesehen. Beschrieben wurde der Täter als sehr schlank und mit "südländischem Aussehen". Er trug eine dunkle Kapuze sowie eine auffällig verwaschene, mit Löchern ...

mehr