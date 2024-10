Polizei Bochum

POL-BO: Jugendlicher (16) bei Einbruch festgenommen

Herne (ots)

Am 27. Oktober, gegen kurz vor 3 Uhr, kam es in Herne an der Breddestraße 7 zu einem Einbruch.

Ein 16-jähriger Herner hatte sich dort gewaltsam Zugang zu einem Wohn-/Geschäftshaus verschafft.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte den Jugendlichen noch im Gebäude in einem Büro widerstandslos festnehmen. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige zu.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell