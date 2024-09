Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Die komplette Fahrerseite eines in der Alleestraße geparkten Autos, wurde am Mittwochmittag durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der VW Touran des 46-jährigen Fahrzeughalters stand in Richtung Friedhofstraße am rechten Fahrbahnrand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verursacher zwischen 11.10 Uhr bis 13.10 Uhr beim Vorbeifahren das Fahrzeug streifte. Anstatt anzuhalten fuhr der Verantwortlich weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PDPS

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell