Feuerwehr Solingen

FW-SG: Richtfest der Solinger Akademie für Gesundheitsberufe

Solingen (ots)

Solingen, 2. April 2025 - Die Feuerwehr Solingen hat heute gemeinsam mit dem Städtischen Klinikum Solingen das Richtfest für den Neubau der Solinger Akademie für Gesundheitsberufe gefeiert. Unter der Leitung von Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Beigeordneten Jan Welzel entsteht gegenüber dem Klinikum Solingen ein modernes Ausbildungszentrum mit einer Nutzfläche von über 2.000 Quadratmetern. Ziel der Einrichtung ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Berufsfeldern des Rettungsdienstes, der Pflegefachberufe sowie der Pflegeassistenzberufe. Mit der neuen Akademie werden in Kooperation mit den Feuerwehren der Städte Leverkusen und Remscheid zukünftig direkte Berufszugangswege zur Feuerwehr über die Ausbildung zur Notfallsanitäterin oder zum Notfallsanitäter angeboten. Dies ermöglicht es insbesondere Schulabgängerinnen und Schulabgängern, eine hochqualifizierte Ausbildung in diesem Bereich zu absolvieren. Neben den bestehenden Aus- und Weiterbildungslehrgängen für die Feuerwehren, wird die Berufsausbildung für Schulabgängerinnen und Schulabgänger ab dem Herbst 2026 angeboten. Das Projekt ist ein inner- und interkommunales Kooperationsvorhaben mit dem Ziel, eine qualitativ hochwertige Ausbildung für präklinische und innerklinische Berufsbilder zu etablieren. Durch diese enge Zusammenarbeit soll die Ausbildung in den Gesundheits- und Rettungsberufen weiter gestärkt werden. Beim feierlichen Richtfest versammelten sich neben Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Beigeordneten Jan Welzel auch die Leiter der beteiligten Institutionen: Sebastian Wagner, Leiter der Feuerwehr Solingen, und Katharina Kluge, Leiterin der Feuerwehr Remscheid, sowie die Geschäftsführung des Städtischen Klinikums, vertreten durch Prof. Eversmeyer und Prof. Standl. Zudem erhielt das Vorhaben große Unterstützung durch das neue Kollegium der Rettungsdienstschule der Feuerwehr sowie der Pflegefachschule des Städtischen Klinikums. Mit diesem wichtigen Meilenstein rückt die Fertigstellung der Akademie für Gesundheitsberufe in greifbare Nähe. Die Feuerwehr Solingen und das Städtische Klinikum blicken voller Zuversicht auf die künftigen Möglichkeiten, die diese Einrichtung für die Ausbildung und Qualifizierung in den Gesundheitsberufen bieten wird. Feuerwehr Solingen

Feuerwehr Solingen