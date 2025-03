FW-SG: Ergänzung zu: Arbeitsplattform einer Hubarbeitsbühne abgestürzt - 2 Personen schwerstverletzt. Einsatz der Feuerwehr beendet, Hubarbeitsbühne geborgen

Solingen Ohligs (ots) - Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem dreigeschossigen Wohngebäude am Heiligenstock Ecke Düsseldorfer Str. gerufen. Beim Eintreffen drang schwarzer Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Auf dem Balkon der betroffenen Wohnung befand sich ein Mann, der sofort mittels Drehleiter gerettet wurde. Zur Brandbekämpfung ...

mehr