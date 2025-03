Feuerwehr Solingen

FW-SG: Einsatzmeldung: Brand in einem Gebäude - Menschenleben in Gefahr

Solingen Ohligs (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem dreigeschossigen Wohngebäude am Heiligenstock Ecke Düsseldorfer Str. gerufen. Beim Eintreffen drang schwarzer Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Auf dem Balkon der betroffenen Wohnung befand sich ein Mann, der sofort mittels Drehleiter gerettet wurde.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt, die über das Treppenhaus vorgingen. Eine Drehleiter wurde parallel zur Sicherung eines zweiten Rettungsweges in Stellung gebracht.

Die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen im 2. und 3. Obergeschoss wurden ins Freie gebracht, die Wohnung im 2. OG war ebenfalls stark verraucht.

Zwei Personen mussten rettungsdienstlich untersucht werden, konnten jedoch nach der Behandlung vor Ort bleiben.

Der Küchenbereich der Brandwohnung stand im Vollbrand. Das Feuer konnte von den eingesetzten Trupps relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Entrauchung des Gebäudes wurden anschließend Hochleistungslüfter eingesetzt.

Die Brandwohnung wurde durch den Brand unbewohnbar. Der Mieter wurde durch den Stadtdienst Wohnen anderweitig untergebracht. Alle anderen Bewohner konnten nach der Entrauchung und Freimessung von Schadstoffen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es waren rund 40 Feuerwehreinsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit 1 der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell