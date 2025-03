Nierstein (ots) - Am 10.03.2025 um 15.04 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Mozartstraße in Nierstein. Beim Rückwärtsfahren eines Zustellerfahrzeuges kam es zu einer Kollision mit einer 87-jährigen Niersteinerin. Sie erlitt hierbei schwerste Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird sie derzeit intensivmedizinisch behandelt. Die Staatsanwaltschaft Mainz ...

mehr