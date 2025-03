POL-PIOPP: Einbruchdiebstahl in Baucontainer

Oppenheim (ots) - Am 01.03.2025 startete um 13:11 Uhr der alljährliche Fastnachtumzug in Dienheim. Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an. Das Event wurde in der Spitze von ca. 5000 Besuchern besucht. Die Polizei verzeichnete eine positive Bilanz. Die Stimmung gestaltete sich friedlich und ausgelassen. Es kam im Rahmen der Veranstaltung zu mehreren ...

