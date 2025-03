Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: 57. Fastnachtsumzug in Dienheim - Polizei zieht positive Bilanz

Oppenheim (ots)

Am 01.03.2025 startete um 13:11 Uhr der alljährliche Fastnachtumzug in Dienheim. Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an. Das Event wurde in der Spitze von ca. 5000 Besuchern besucht. Die Polizei verzeichnete eine positive Bilanz. Die Stimmung gestaltete sich friedlich und ausgelassen. Es kam im Rahmen der Veranstaltung zu mehreren Streitigkeiten. Die verursachenden Personen erhielten einen Platzverweis. Durch die Polizei und Ordnungsamt wurden bereits im Vorfeld und während der Veranstaltung Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hierbei konnten ca. 300 Liter Spirituosen festgestellt und vernichtet werden. Zu strafrechtlich relevanten Sachverhalten ist es nicht gekommen.

