Feuerwehr Solingen

FW-SG: Arbeitsplattform einer Hubarbeitsbühne abgestürzt - 2 Personen schwerstverletzt

Solingen, Wilhelmstraße Ecke Kelderstraße (ots)

Um 07:42 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Arbeitsunfall in den Stadtteil Ohligs alarmiert. An der Wilhelmstraße / Ecke Keldersstraße war die Arbeitsplattform einer Hubarbeitsbühne aus größerer Höhe abgestürzt und auf den Gehweg aufgeprallt. Hierbei wurde eine Person aus dem Arbeitsplattform geschleudert, eine zweite befand sich noch innerhalb der Arbeitsplattform. Beide Personen wurden durch den Aufprall schwerstverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die Patienten und stabilisierten sie für den Transport. Ein Patient wurde zuvor unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus der Arbeitsplattform gerettet. Für den Weitertransport eines Patienten wurde auch ein Rettungshubscharuber angefordert, der auf der "Oberen Hildener Straße" landete, um einen Patienten zum Transport in eine Spezialklinik aufzunehmen. Dies erwies sich aus medizinischen Gründen im weiteren Einsatzverlauf als nicht möglich, beide Patienten wurden in das Klinikum Solingen transportiert. Gegenwärtig unterstützt die Feuerwehr die Polizei sowie zuständige Behörden der Bezirksregierung bei der Unfallaufnahme. Nach deren Abschluss plant die Feuerwehr die Bergung des havarierten Teleskopladers. Hierzu wird voraussichtlich der Feuerwehrkran zum Einsatz kommen. Im Verlaufe des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Kelderstraße und Wilhelmstraße, zudem ist der Parkplatz Wilhelmstraße gesperrt. Die Einsatzmaßnahmen werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Für Paralleleinsätze besetzen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (LE 1 Merscheid/Ohligs und LE 6 Gräfrath) die Feuer- und Rettungswachen II und III der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell