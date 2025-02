Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Rot über die Kreuzung

Jena (ots)

Durch Missachtung einer roten Ampel kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer befuhr den Ernst-Häckel-Platz in Richtung Ernst-Häckel-Straße und bog an der Kreuzung bei Rot nach links ab. Im Gegenverkehr befand sich jedoch ein Pkw Toyota, der den Radler erfasste. Glücklicherweise kam es nicht zu ernsten Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung ist die 24-jährige Fahrradfahrerin in eine Klinik gebracht worden. Auch die Schäden hielten sich gering. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. Aufgrund des Rotlichverstoßes hat die 24-Jährige nun mit einer hohen Geldbuße zu rechnen.

