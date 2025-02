Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer nicht hören will...

Jena (ots)

Am frühen Freitagmorgen stellten Beamte einen stark schwankenden Mann in der Jenaer Innenstadt fest, der sich in Richtung eines Fahrrades bewegte. Noch bevor er den Schwung auf den Sattel versuchte, sprachen die Polizisten ihn darauf an und forderten ihn aufgrund seiner augenscheinlich hohen Alkoholisierung auf, das Rad zu schieben. Dies tat er anfangs. Jedoch mit der Annahme, dass er aus dem Blickfeld des Gesetzes ist, stieg er auf und versuchte loszufahren. Die Augen des Gesetzes waren aber erneut auf ihn gerichtet, sodass er mit den Folgen seines Verhaltens rechnen musste. Mit dem Streifenwagen ging es dann zur Durchführung einer Blutentnahme in einem Krankenhaus.

