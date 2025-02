Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garage - Einbrecher konnten fliehen

Apolda (ots)

Einen Diebstahl konnte gestern Nachmittag ein 51-Jähriger Mann verhindern. Im Garagenkomplex in der Nordstraße in Apolda haben zwei Männer eine Garage aufgebrochen. Als der 51-Jährige die beiden dabei sah, sprach er sie an. Anschließend flüchteten die Diebe in Richtung Buttstädter Straße. Einen Täter konnte der aufmerksame Mann kurzzeitig festhalten und auch mit seinem Handy ein Foto von ihm machen. Der Mann konnte sich aber losreißen und lief davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Einbrecher nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

