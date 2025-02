Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Auffahren leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Apoldaer Straße in Umpferstedt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer und eine 25-jährige Skoda-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Apoldaer Straße mit Fahrtrichtung Mellingen. Auf Höhe der ansässigen Tankstelle musste der Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte die Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Der 44-Jährige verletzte sich und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug allerdings war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Unfallschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

