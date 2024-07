POL-OB: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Oberhausen - Tankstellenräuber festgenommen

Oberhausen (ots) - Am Samstag (29.06.), gegen 21:00 Uhr, wurde die Polizei, dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin, zu einem Einbruch an der Marienschule gerufen. Die Frau hatte beim Telefonieren beobachtet, wie Personen auf dem Dach der Schule an der Fensterfront auffällig hantierten. Sie verständigte sofort die Polizei, die wenige Augenblicke später am Tatort erschien und fünf Minderjährige noch vor Ort antraf. ...

mehr