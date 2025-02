Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Busfahrgast verletzt

Apolda (ots)

An der Kreuzung Heidenberg / Königstraße kam es gestern Nachmittag in Apolda zu einem Unfall. Ein PKW missachtete dort die Vorfahrt, sodass er mit einem Linienbus zusammenstieß. Durch die vom Busfahrer eingeleitete Gefahrenbremsung wurde eine Passagierin am linken Schienbein leicht verletzt. Weitere Fahrgäste und die beiden Fahrer wurden nicht verletzt. Die Frau kam sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell