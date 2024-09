Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter verursacht Unfall in Hardegsen

Northeim (ots)

Hardegsen, Lange Straße, Samstag, 30.08. 18:00 Uhr - 31.08.2024 08:30 Uhr

Hardegsen (ts)

In dem o.g. Tatzeitraum beschädigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 37-jährigen Frau.

Die Geschädigte parkte ihren Seat abends in einer Parkbucht an der Langen Straße in Hardegsen. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Heckschürze fest. Von der unfallverursachenden Person fehlte jede Spur.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell