LPI-J: Unfallverursacherin flüchtet

Weimar (ots) - Am Mittwochmorgen wollte eine 23-jährige Renault-Fahrerin in der Abraham- Lincoln-Straße am rechten Fahrbahnrand in eine Parklücke fahren. Hierbei schätzte sie den Abstand zu einem dahinter parkenden Pkw Hyundai falsch ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei unfallbedingter Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr