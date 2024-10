Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, L99 - Durch Vierbeiner abgelenkt

Gengenbach, L99 (ots)

Ein 26 Jahre alter Dacia-Fahrer ist am Freitagnachmittag auf der L99 zwischen Gengenbach und Ohlsbach auf die Gegenfahrbahn geraten und in einer dortigen Linkskurve mit einem entgegenkommenden Renault sowie einem 3,5-Tonner zusammengestoßen. Der Grund für das sich kurz vor 16 Uhr zugetragene Malheur dürfte einem Hund im Fußraum im Wagen des 26-Jährigen zuzuschreiben sein, der sein Herrchen mutmaßlich kurzzeitig ablenkte. Während alle drei Fahrzeuge am Abschlepphaken die Unfallstelle verließen und zu deren Instandsetzung etwa 16.000 Euro aufgebracht werden müssen, kamen die Lenker der Unfallfahrzeuge inklusive des Vierbeiners ohne Blessuren davon. Während der Unfallaufnahme musste die L99 gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gengenbach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

