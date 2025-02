Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe in großer Höhe eingeschmissen

Jena (ots)

Donnerstagabend, 22:30 Uhr in der Jenaer Stauffenbergstraße: Zeugen hörten einen Knall in Form einer zersplitterten Scheibe und sehen zwei Personen davonrennen. Wenig später wurde die Polizei verständigt, die die Flüchtenden bei einer sofort eingeleiteten Suche nicht mehr feststellen konnte. Das Klirren kam von einer Fensterscheibe, die man in einem Obergeschoss eines Wohnblockes mittels Steinwurf beschädigte. Geschädigt ist hier eine Zahnarztpraxis, die man von außen ohne Hilfsmittel nicht erreichen kann, sodass die Ermittlungen aktuell wegen Sachbeschädigung geführt werden. Bei den zwei Personen soll es sich um eine Frau und einen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren handeln. Markant bei dem männlichen Täter war ein zum Zopf gebundenes Haar sowie ein Tattoo im Gesicht unterhalb eines Auges. Wer Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten die Polizei in Jena zu verständigen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Das dazugehörige Aktenzeichen lautet 0046447/2025.

