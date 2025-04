Feuerwehr Solingen

FW-SG: Gebäudebrand - Feuer droht auf Nachbargebäude überzugreifen

Solingen (ots)

Um 17:40 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Gebäudebrand an die Irler Straße im Stadtteil SG-Wald alarmiert. Noch während der Anfahrt gingen zahlreiche weitere Notrufe in der Leitstelle ein. Vor Ort brannten ein Nebengebäude und ein Wohnhaus, zudem drohte sich der Brand über eine in Flammen gesetzte Hecke auch auf ein benachbartes Wohnhaus auszubreiten. Alle Bewohner der betroffenen Gebäude konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte die Brandausbreitung auf das Nachbarhaus verhindert werden. Dieses wurde zur Sicherheit geräumt, die Bewohner in einem Bus der Stadtwerke Solingen betreut. Hierzu wurde auch eine Betreuungseinheit der Hilfsorganisationen angefordert. Aufgrund des böigen Windes breitete sich der Brandrauch westlich des Einsatzortes aus. Daher wurde über die Leitstelle die Auslösung der WarnApp NINA veranlasst. Die Warnung konnte inzwischen wieder aufgehoben werden. In einem umfassenden Löschangriff wurden in der Spitze zeitgleich 5 handgeführte Strahlrohre (C-Rohre) sowie ein Wenderohr (Wasserwerfer) über die Drehleiter eingesetzt. Zum Schutz gegen den Brandrauch setzte die Feuerwehr bis ca. 19:30 bereits 28 Atemschutzgeräte ein. Gegenwärtig sind ca. 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen III und I und der Löscheinheiten Wald (LE 7) sowie Gräfrath (LE 6)vor Ort im Einsatz. Um Glutnester zu erreichen, müssen das Dach des Schieferhauses sowie die Fassade grossflächig geöffnet werden. Bei der Suche nach Glutnestern leistet auch die Wärmebildkamera der Drohne der Informations- und Kommunikationseinheit der Freiwilligen Feuerwehr eine sehr wertvolle Unterstützung. Die Einsatzdauer wird voraussichtlich noch mehrere Stunden betragen.

Für Paralleleinsätze besetzen zwei Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr (LE 5 - Böckerhof und LE 3 - Mangenberg) die verwaisten FuRW der Berufsfeuerwehr.

