POL-MG: 18-Jähriger übersieht beim Abbiegen bevorrechtigten PKW

MG-Sasserath (ots)

Am Donnerstag, (10.04), gegen 17:36 Uhr, befährt ein 18-Jähriger Aachener mit seinem Neuwagen die Kölner Straße aus Richtung Hochneukirchen kommend in Richtung A44. Hier beabsichtigt er nach links auf die A44 aufzufahren. Ein 68-Jähriger Grevenbroicher befährt mit seinem PKW die Kölner Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegervorgang übersieht der Aachener den bevorrechtigten 68-Jährigen Grevenbroicher. Hierbei kollidiert der Grevenbroicher Frontal mit der Beifahrerseite des 18-Jährigen. Der 68-Jährige und seine 63-Jährige Beifahrerin werden leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Aachener und seine Insassen (18/19) bleiben unverletzt. Beim Zusammenstoß werden alle Airbags der Fahrzeuge ausgelöst. Es kommt zu erheblichem Sachschaden. Die Fahrzeuge sind beide nicht mehr fahrbereit und müssen von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Die Kölner Straße ist stark frequentiert und wird für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Durch die beidseitige Sperrung kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Bi.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell