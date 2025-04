POL-MG: Autodiebstahl in Lürrip

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat in Mülfort am Mittwoch, 9. April, gegen 11 Uhr versucht, einen 34-Jährigen zu berauben. Der Mann war auf der Giesenkirchener Straße zu Fuß unterwegs, als ein unbekannter Mann ihn aufforderte, Bargeld und Mobiltelefon herauszugeben. Der Mann schubste den 34-Jährigen gegen eine Hauswand und griff ihm an den Hals. ...

