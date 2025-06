POL-KI: 250606.6 Kiel: Pfingstmontag Bombenentschärfung in Gaarden

Kiel (ots) - Mittwochnachmittag kam es zu einem Raub in der Kaistraße vor einem dortigen Restaurant. Der Täter erbeutete eine Goldkette und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben des 73-jährigen Geschädigten habe dieser am Mittwoch gegen 16 Uhr im Restaurant in der Kaistraße an der dortigen Klappbrücke über die Hörn zwei Getränke geholt. Mit beiden Gläsern in ...

mehr