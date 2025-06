Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250606.5 Kiel: Zeugen nach Raubtat in der Kaistraße gesucht

Kiel (ots)

Mittwochnachmittag kam es zu einem Raub in der Kaistraße vor einem dortigen Restaurant. Der Täter erbeutete eine Goldkette und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 73-jährigen Geschädigten habe dieser am Mittwoch gegen 16 Uhr im Restaurant in der Kaistraße an der dortigen Klappbrücke über die Hörn zwei Getränke geholt. Mit beiden Gläsern in den Händen habe er das Restaurant verlassen, um sich im Außenbereich an einen Tisch zu begeben.

Unmittelbar im Eingangsbereich habe sich eine männliche Person aufgehalten, von der er in gebrochenem deutsch angesprochen worden sei. Dann sei es seinen Angaben zufolge zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf ihm die am Hals getragene Goldkette entrissen worden sei. Diese sei dabei zerrissen. Mit einem Teil der Goldkette sei der Täter dann über die Klappbrücke in Richtung Gaarden geflüchtet. Nach Angaben des Geschädigten hielt sich noch eine weitere Person in unmittelbarer Nähe auf. Laut Aussage eines Zeugen soll der Täter zuvor mehrfach im Restaurant erschienen sein. Eine sofort nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Geschädigte wies durch das Abreißen der Kette leichte Verletzungen am Hals auf.

Der 73-Jährige beschrieb den männlichen Täter als etwa 170-180 cm groß und von schlanker Statur. Er soll ungefähr 25 Jahre alt gewesen sein und schwarzes nackenlanges gewelltes Haar gehabt haben. Er sei mit einer hellblauen Jeans, einer schwarzen Steppjacke der Marke North Face und einem pinken Cap bekleidet gewesen. Die zweite männliche Person soll ähnlich gekleidet gewesen sein.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter und seinem Begleiter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

