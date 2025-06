LPI-NDH: E-Roller nicht versichert und Fahrer nicht fahrtüchtig

Sundhäuser Kreuz (ots) - Am Abend des 31.05.2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Sundhäuser Kreuz. Die Unfallverursacherin war mit ihrem BMW aus Richtung Nägelstedt in Richtung Sundhausen gefahren. Ein Honda kam zur gleichen Zeit die kreuzende Straße aus Richtung Bad Tennstedt in Richtung Merxleben. Die Fahrerin des BMW mißachtete den vorfahrtsberechtigten Pkw Honda. Es kam zum Zusammenstoß beider ...

