LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Sundhäuser Kreuz (ots)

Am Abend des 31.05.2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Sundhäuser Kreuz. Die Unfallverursacherin war mit ihrem BMW aus Richtung Nägelstedt in Richtung Sundhausen gefahren. Ein Honda kam zur gleichen Zeit die kreuzende Straße aus Richtung Bad Tennstedt in Richtung Merxleben. Die Fahrerin des BMW mißachtete den vorfahrtsberechtigten Pkw Honda. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die beiden Insassen des geschädigten Pkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Person musste mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum verlegt werden. Die Fahrbahn war für ca. drei Stunden voll gesperrt.

