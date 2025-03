Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Über 90.000 Euro Schaden: Mercedes überschlägt sich und kollidiert mit Bushaltestelle

Offenbach (ots)

(lei) Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagmorgen in der Mühlheimer Straße an der Ecke zur Ulmenstraße zugetragen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 24-Jähriger kurz vor 4 Uhr mit seinem Mercedes von Offenbach kommend in Richtung Mühlheim unterwegs, als er beim Abbiegen nach rechts in die Ulmenstraße offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto prallte dabei zunächst wohl gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel, überschlug sich mehrfach und kollidierte dann mit einer in der Ulmenstraße gelegenen Bushaltestelle sowie mehreren Verkehrsschildern. Der AMG kam schließlich auf dem Parkplatz des neuen Friedhofs auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 24-Jährige blieb offenbar unverletzt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten gehen davon aus, dass er mutmaßlich zu schnell unterwegs war und ermitteln deswegen nun wegen Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens (§ 315d Strafgesetzbuch). In dem Zusammenhang wurden unter anderem der Führerschein des jungen Mannes und auch der Mercedes sichergestellt, der wegen Totalschadens abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf über 90.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenbach in Verbindung zu setzen (Telefon: 069 8098-5100).

Offenbach, 28.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

