POL-OF: Mit Reizstoffpistole in Wohnung geschossen: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung; Kellerabteile aufgebrochen: Täter flohen ohne Beute;Einbruch in Transporter und mehr

1. Kellerabteile aufgebrochen: Täter flohen ohne Beute - Offenbach

(fg) Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochnachmittag, 15 Uhr, in der Sudetenstraße in einem dortigen Mehrparteienhaus vier Kellerabteile auf, flohen jedoch ohne Beute. Durch die Aufbrüche entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbemerkt Zugang zum Wohngebäude und begaben sich anschließend in die freizugänglichen Kellerräume. Dort brachen sie die mittels Vorhängeschlössern gesicherten Verschläge auf. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Mit Reizstoffpistole in Wohnung geschossen: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Obertshausen

(fg) Nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend wohl eine Reizstoffpistole nutzte und mit dieser in eine Wohnung im Buchenweg schoss, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht den 18 bis 20 Jahre alten Täter.

Dieser soll sich gegen 19.20 Uhr zunächst Zugang zum Mehrparteienhaus (einstellige Hausnummern) verschafft und anschließend an der Wohnungstür geklingelt haben. Unmittelbar nach der Öffnung der Wohnungstür soll der Unbekannte in die Wohnung geschossen haben, wodurch sich der Reizstoff freisetzte. Insgesamt zwölf Personen klagten im Anschluss über Augenreizungen, weshalb diese vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch betreut und auch versorgt wurden. Darunter waren auch Anwohner anderer Stockwerke, die mit dem Reizstoff in Kontakt gekommen waren. Der Unbekannte rannte nach dem Angriff davon; weshalb es überhaupt zu der Tat kam, ist bislang unklar. Der Unbekannte war 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte helle Augen und eine normale Statur. Er trug einen dunkelblauen Jogginganzug, eine schwarze Jacke und eine schwarze Kappe. Der Gesuchte soll das Mehrparteienhaus bereits gegen 16 Uhr betreten und einen Mann gesucht haben; er sei dann aber wieder davongelaufen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

3. Führerschein stellte sich als Totalfälschung heraus: Strafanzeigen gegen 45-Jährigen - Obertshausen

(fg) Er hatte bereits mit der Justiz zu tun und nach einer Kontrolle am Mittwochmorgen auf dem Tankstellengelände an der Bundesstraße 448 bei Obertshausen kommen noch weitere Strafanzeigen auf einen 45-Jährigen zu. Eine Streifenbesatzung der Verkehrsinspektion kontrollierte den Mann, dessen Mitsubishi und seine mitgeführten Dokumente gegen 9.30 Uhr auf dem Tankstellengelände. Die Überprüfung des ausgehändigten rumänischen EU-Führerscheins ergab, dass es sich offenbar um eine Totalfälschung handelte. Das Fahrzeug war wegen des Fehlens einer nötigen Pflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Tatverdächtige zur Aufenthaltsermittlung durch eine bayerische Staatsanwaltschaft bezüglich einer mutmaßlichen Unfallflucht ausgeschrieben worden war. Der vorläufig Festgenommene musste daraufhin mit zur Polizeistation, wo er erkennungsdienstlich behandelt und auch vernommen wurde. Anschließend wurde er entlassen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus: Täter erbeuten Schmuck, Bargeld und Elektronik - Neu-Isenburg

(cm) Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in der Kranichstraße (10er-Hausnummern) eingebrochen und haben Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Hauseigentümer erstatteten am Mittwochmittag eine Anzeige. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unklar. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Grundstück, indem sie einen seitlich gelegenen, 1,60 Meter hohen Zaun überstiegen. Anschließend schlugen sie eine Scheibe der Balkontür ein und drangen in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume, einschließlich den Keller, und entwendeten Schmuck, einen Laptop sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5.Einbruch in Transporter: Täter stehlen Werkzeug - Neu-Isenburg

(cm) Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Kurt-Schumacher-Straße (einstellige Hausnummern) einen VW Transporter aufgebrochen und dabei Werkzeuge entwendet. Der genaue Umfang des Diebesguts und deren Wert sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierten die Täter die metallische Verkleidung der Fahrzeugtür mit einem bislang unbekannten Werkzeug. Dadurch entstand ein Loch, durch das sie den Türmechanismus von innen entriegeln konnten. Anschließend dursuchten sie das Fahrzeug und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Illegale Müllentsorgung: Unbekannter lädt Kühlschrank und Unrat in Vorgarten ab - Neu-Isenburg

(cm) Ein bislang unbekannter Täter hat in der Fasanenstraße (einstellige Hausnummern) seinen Müll, darunter einen ausrangierten Kühlschrank, illegal entsorgt. Die Anzeige wurde am Mittwochmorgen erstattet. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch unklar. Die Tat ereignete sich auf dem Grundstück eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen lud der Täter seinen Unrat gezielt im Vorgarten der Baustelle ab. Die unerlaubte Entsorgung stellt den Verdacht eines besonders schweren Falls einer Umweltstraftat dar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der 06102 2902-0 zu melden.

