Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 350 Liter Diesel aus Sattelzugmaschine geklaut

Neuberg (ots)

(lei) Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag gut 350 Liter Diesel aus einem LKW gestohlen, der auf dem Parkplatz Pfingstweide an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Hanau abgestellt war. Die Unbekannten hatten das Schloss des Tankdeckels aufgebrochen und den Treibstoff in der Zeit zwischen Mittwoch, 19.55 Uhr und Donnerstag, 4.55 Uhr, abgezapft. Die weiße Sattelzugmaschine war auf den dortigen LKW-Parkplätzen abgestellt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Hanau (06181 100-123).

Offenbach, 27.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

