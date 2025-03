Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Suche nach Sittenstrolch: Jugendliche sexuell belästigt

Rodgau (ots)

(lei) Die Kripo in Offenbach sucht derzeit nach einem 35 bis 40 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann, mit dunklen kuze Haaren und einem kinnlangen Bart. Der schlanke Unbekannte, der grau-schwarze Kleidung und eine Mütze trug, hatte am Mittwochnachmittag in Nieder-Roden eine 16-Jährige sexuell belästigt, indem er sich sich augenscheinlich an sein Geschlechtsteil fasste und dabei manipuliert haben soll. Das Mädchen rief die Polizei, die den beschriebenen Mann jedoch nicht mehr antreffen konnte. Das Ganze soll sich im Bereich Benzstraße / Borsigstraße abgespielt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise auf den Täter geben können, sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden (069 8098-1234).

Offenbach, 27.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell