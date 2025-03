Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zweirad aus Tiefgarage gestohlen ; Betrüger brachten Rentner um sein Erspartes; Bargeld bei Einbruch gestohlen: Wer hat den maskierten Täter gesehen? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zweirad aus Tiefgarage gestohlen - Maintal / Bischofsheim

(fg) Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich ein Täter zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Dienstagabend, 17.30 Uhr, Zugang zur Tiefgarage eines Wohnkomplexes im Dörnigheimer Weg (30er-Hausnummern) und entwendete ein Zweirad. Die schwarze BMW R 1250 GS Adventure war dort auf einem fest zugewiesenen Stellplatz geparkt. Der Dieb überwand die eingebaute Diebstahlsicherung und machte sich mit seiner Beute davon. An dem Zweirad war ein GN-Kennzeichenschild mit der Ziffernfolge 80 angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Maschine zur Fahndung ausgeschrieben und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

2. Betrüger brachten Rentner um sein Erspartes - Erlensee

(cb) Ein vermeintlicher Polizist meldete sich am Dienstagnachmittag telefonisch bei einem Rentner und erzählte diesem, dass sein Sohn einen Unfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Inhaftierung verlangte der Betrüger eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro. Kurz darauf erschien ein etwa 25 Jahre alter Mann mit dunkelblondem kurzem Haar an der Anschrift des Mannes. Der Unbekannte, der zwischen 1,80 Metern und 1,85 Metern groß war und eine schlanke Statur hatte, nahm von dem Senior mehrere tausend Euro in bar und Goldmünzen entgegen. Mit den Wertgegenständen flüchtete der Mann, welcher mit einer Trachtenjacke und Jeans gekleidet war, über die Friedensstraße in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

3. Einbruch in Getränkemarkt: Alkohol und Zigaretten im Wert von fast 3.000 Euro gestohlen - Birstein

(cm) Einbrecher haben sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Getränkemarkt in der Lauterbacher Straße (10er-Hausnummern) verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen sie mit einem Stein ein rückwärtiges Fenster ein und schufen so eine Öffnung, durch die sie in das Gebäude gelangen konnten. Um den Einstieg zu erleichtern, nutzten die Täter einen Einkaufswagen. Diesen stellten sie an die äußere Gebäudewand, um darüber in das Fenster zu klettern. Im Inneren des Marktes entwendeten sie Zigaretten im Wert von 2.700 Euro und Alkohol im Wert von 100 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Bargeld bei Einbruch gestohlen: Wer hat den maskierten Täter gesehen? - Birstein

(lei) Im Ortsteil Mauswinkel ist ein Dieb in der Nacht zu Mittwoch in ein Haus in der Straße "Am Ziehborn" eingebrochen und hat dort unter anderem Bargeld entwendet. Hierzu hatte der Unbekannte, so die bisherigen Ermittlungen, kurz vor Mitternacht zunächst versucht ein Fenster aufzuhebeln. Als dies offensichtlich misslang schlug er es kurzerhand ein, um ins Innere des Gebäudes zu kommen. Bekleidet war er mit einem augenscheinlich hellen Trainingsanzug mit dunklen Akzenten, einer hellen Kapuze sowie dunklen Schuhen. Zudem war sein Gesicht maskiert. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Weitere Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Schlüchtern entgegen (06661 9610-0).

5. Auffahrunfall: Zeugen gesucht! - Steinau an der Straße / Marborn

(cb) Aufgrund widersprüchlicher Angaben zu einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 3196 kurz vor dem Ortseingang von Marborn ereignete, suchen die Beamten nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein langsam fahrendes Fahrzeug, es soll sich nach Zeugenaussagen um eine Kehrmaschine oder einen Traktor gehandelt haben, auf der Landesstraße unterwegs. Hinter diesem fuhren ein schwarzer Skoda und dahinter wiederum ein grauer Daimler. Aus bislang unbekannten Gründen ereignete sich dann ein Auffahrunfall, wobei der Daimler dem Skoda auffuhr. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern.

Offenbach, 26.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell