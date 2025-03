POL-OF: Einbrecher durchsuchten drei Wohnungen: Zeugensuche!; Zeugin meldete Schussgeräusche: Zwei Personen vorläufig festgenommen; Dodge RAM geklaut: Hinweise erbeten und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Einbrecher durchsuchten drei Wohnungen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Unbekannte drangen am Montag zwischen 16 Uhr und 21.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Birkengrund" (20er-Hausnummern) über einen Balkon sowie die dortige Terrassentür in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Einbrecher noch zwei weitere Wohnungen im Obergeschoss. Ob sie etwas mitnahmen, steht bislang noch nicht fest. Aufgrund des Einbruchs entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zeugin meldete Schussgeräusche: Zwei Personen vorläufig festgenommen - Mühlheim am Main

(fg) Eine Zeugin meldete sich am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, bei der Polizei und teilte mit, dass sich mehrere Personen in einem Park in Lämmerspiel hinter der Freiwilligen Feuerwehr im Bereich der Bachgasse aufhielten und Schussgeräusche zu hören wären; Jugendliche könnten dort mit Schreckschusspistolen herumschießen. Aufgrund des Anrufs fuhren umgehend mehrere Streifenbesatzungen in Richtung des Parkgeländes und nahmen dort kurz darauf einen 16- und einen 18-Jährigen vorläufig fest. Bei einem der beiden fanden die Polizisten zwei Schuss Schreckschussmunition. Eine Schreckschusswaffe konnte bis dato nicht aufgefunden werden. Die beiden Festgenommenen mussten mit zur Polizeistation, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Ein Verstoß gegen das Waffengesetzt steht nun im Raum, die Ermittlungen dahingehend laufen. Zwei Unbekannte sind beim Eintreffen der Streifenbesatzungen davongerannt, weshalb weitere Zeugen gesucht werden. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main.

3. Wer hat den Zaun beschädigt? - Dietzenbach

(cb) Die Polizei in Dietzenbach sucht Zeugen, welche Hinweise auf eine Verkehrsunfallflucht in der Rodgaustraße (40er-Hausnummern) geben können. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 10 Uhr, vermutlich beim Rückwärtsfahren den Zaun. Anschließend flüchtete dieser, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Beamten in Dietzenbach.

4. Dodge RAM geklaut: Hinweise erbeten - Dreieich / Buchschlag

(cb) Wie überwanden die Unbekannten die technischen und mechanischen Sicherungen des Dodge Ram? Dieser Frage gehen die Ermittler des Fachkommissariats nach. Fahrzeugdiebe haben den schwarzen Wagen mit OF-Kennzeichen, der am Fahrbahnrand im Otto-Kämpfer-Ring (10er-Hausmnummern) abgestellt war, geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 3.35 Uhr. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234).

5. Dubiose Handwerker waren in Ober-Roden unterwegs: Polizei rät zur Vorsicht - Rödermark

(lei) Sie sollen für ihre Handwerksleistungen überzogene Preise aufgerufen haben, um ihre Opfer vermutlich in betrügerischer Absicht um ihr Geld zu bringen. Zwei solche, kürzlich geschehene Fälle im Stadtteil Ober-Roden beschäftigen nun die Polizei, die jetzt wegen Verdachts des versuchten Wuchers ermittelt. Demnach waren am Dienstagmittag, zwischen 12 und 13 Uhr, zwei ganz offensichtlich unseriöse Handwerker bei einer Frau in der Ludwig-Uhland-Straße (10er-Hausnummern) vorstellig geworden und boten ihr an, für 40 Euro die Regenrinne an ihrem Haus zu reinigen beziehungsweise zu reparieren - so weit so gut. Nach der ersten Einschätzung teilten die beiden der Dame jedoch mit, dass man einen Teil der Regenrinne ersetzen müsste und dies nun 150,00 Euro kosten würde. Auch dies war zunächst in Ordnung. Nachdem die beiden - mit plötzlicher Unterstützung von drei, vier weiteren hinzugekommen Männern - entgegen der Absprache dann die komplette Regenrinne abmontiert und eine neue angebracht hatten, verlangten sie anschließend 4.000 Euro. Die Frau vermutete eine Betrugsmasche und bezahlte die Summe daher nicht. Kurz darauf verließen die Männer die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Sie waren zuvor mit einem schwarzen Mercedes Vito mit französischem Kennzeichen (beginnend mit den Buchstaben WW) gekommen, der an der hinteren Seitenscheibe einen Aufdruck mit dem Wort "Dachservice" hatte. Zumindest teilweise "erfolgreich" waren Handwerker, die bereits am Tag zuvor (Montag, 24.03.) im Breidertring ihr Unwesen trieben. In diesem Fall hatten drei Männer vormittags gegen 11.30 Uhr bei einem Bewohner in den 30er-Hausnummern geklingelt und geäußert, dessen Garagendach für 400 Euro reparieren zu wollen. Nach den Arbeiten hätten die Personen dann schließlich angegeben, dass die Kosten nun bei dreisten 18.000 Euro liegen würden - einen Vertrag oder eine Absprache über diese Summe lag ebenfalls nicht vor. Man einigte sich dann auf eine wesentlich niedrigere Summe. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Ob es sich dabei um dieselben Täter handelt, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Gleichzeitig raten die Beamten in dem Zusammenhang zur Vorsicht:

- Seien Sie misstrauisch, wenn plötzlich angebliche Handwerker ohne einen von Ihnen erteilten Auftrag an Ihrer Tür klingeln und zu einem "Spottpreis" Leistungen anbieten, die normalerweise wesentlich teurer sind. Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. - Vereinbaren Sie entsprechende Handwerkerarbeiten grundsätzlich schriftlich oder lassen Sie sich vorher einen Kostenvoranschlag geben. Bevorzugen Sie stets Handwerker Ihres Vertrauens. - Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von Ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. - Lassen Sie grundsätzlich keinen Fremden in Ihre Wohnung! Nutzen Sie vorhandene Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrkette.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

