Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Shisha-Bar und Spielhalle überfallen: Kripo prüft möglichen Zusammenhang

Gelnhausen / Linsengericht (ots)

(lei) War hier derselbe Täter am Werk? Das ist die Frage, der nun Ermittler der Kriminalpolizei nachgehen, nachdem es in der Nacht zu Mittwoch zu zwei Raubüberfällen kam, die sich im Gelnhäuser Stadtteil Meerholz und anschließend in Linsengericht zutrugen. Ein erster Abgleich der Videoüberwachung in beiden Objekten schließt diese Vermutung zumindest nicht aus.

Bekannt ist, dass zunächst ein Mann am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr eine Shisha-Bar in der Hanauer Landstraße in Meerholz betrat und unmittelbar eine schwarze Schusswaffe in Richtung der Theke richtete, hinter der sich der Inhaber und ein Angestellter befanden. Unter Vorhalt der Waffe forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Dieses griff er sich dann selbst, indem er eine Schublade hinter der Theke öffnete und eine Kellnerbörse mit Bargeld entnahm. Damit rannte er aus dem Lokal und verschwand in Richtung "Straße der Jugend".

Seine Beschreibung:

- etwa 1,80 Meter groß - schwarze Daunenjacke der Marke "Ralph Lauren" - auffällige Maskierung mit mehreren knalligen Farben - leichtes Humpeln beim Laufen - hochdeutsche Sprache - Jeanshose - weiße Sneaker - trug Handschuhe an beiden Händen

Gegen 1.45 Uhr am frühen Mittwochmorgen erreichte die Polizei ein weiterer Notruf: In dem Fall wurde ein bewaffneter Überfall auf eine Spielhalle in der Vogelsbergstraße im Linsengerichter Stadtteil Altenhaßlau gemeldet. Eine Mitarbeiterin wollte demnach wenige Minuten zuvor die Spielstätte abschließen, als ein Mann auf sie zulief und sie zurück in das Objekt drängte. Ebenfalls unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe forderte er die Frau auf, die Einnahmen aus dem Tresor auszuhändigen, während er eine Plastiktüte auf den Tresen legte. Nachdem sie Bargeld in die Tüte gepackt hatte, flüchtete der Räuber mit der Beute zu Fuß in Richtung Gelnhäuser Straße. Nach Angaben der Frau sei der Unbekannte bereits gegen 0.55 Uhr an der Spielhalle gewesen, hatte diese jedoch nicht betreten, offenbar weil sich auch noch Spielgäste dort aufhielten.

Die wesentliche Täterbeschreibung zu dieser Tat lautet:

- kräftige Statur - schwarze Daunenjacke - rot/weiße Maskierung - schwarzer Pullover - dunkle Jeans - weiße Sneaker

Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und bittet nun Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 26.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell