POL-OF: Schüler sollen mit Steinen gegen Schulfassade geworfen haben; Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast endet mit kaputter Scheibe; Einbrecher flüchteten mit Schmuck und einem Tresor und mehr

1. Vermisster wieder da

Der seit Dezember vermisste 35-Jähige aus Hasselroth konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden.

2. Schüler sollen mit Steinen gegen Schulfassade geworfen haben - Nidderau / Windecken

(cb) Zwei Schüler sollen am Sonntagnachmittag mehrere Fensterscheiben, dahinterliegende Jalousien sowie die Fassade einer Schule am Rudolf-Walther-Platz (einstellige Hausnummern) beschädigt haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 14.30 Uhr die beiden Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren, wie diese mehrfach Steine gegen die das Gebäude warfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ungefähr 7.000 Euro. Die hinzugerufene Polizei konnte die beiden Schüler kurze Zeit später ermitteln und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

3. Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast endet mit kaputter Scheibe - Langenselbold /Erlensee

(cb) Am Montagnachmittag soll ein 33-Jähriger den Busfahrer eines Linienbusses attackiert haben und am Ende die Scheibe des Busses eingeschlagen haben, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem Fahrer und dem Tatverdächtigen gekommen sein soll, verweigerte der Bus-Lenker gegen 14.30 Uhr ihm die Mitfahrt im Bus. Der 33-Jährige konnte jedoch nur wenige Minuten später den Bus von Langenselbold nach Hanau durch eine offenstehende Tür betreten. Direkt im Anschluss soll er einen Taschenschirm gegen den Kopf des 29 Jahre alten Busfahrers geworfen haben. Hierdurch erlitt dieser leichte Verletzungen am Kopf. Als der Busfahrer daraufhin die Polizei per Telefon verständigte, soll sich der Angreifer einen Nothammer geschnappt und damit die vordere Scheibe des Busses eingeschlagen haben; anschließend sei er über die geöffnete Tür aus dem fahrenden Bus gesprungen. Die herbeigeeilten Schutzleute konnten den 33-jährigen Mann vor Ort vorläufig festnehmen. Da er durch den Sprung leichte Verletzungen davontrug, musste er im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Da der Verdacht bestand, dass dieser unter berauschenden Mitteln stand, ordnete ein Richter eine Blutentnahme bei ihm an. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Bedrohung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Beamten der Polizeistation Hanau II.

4. Einbrecher flüchteten mit Schmuck und einem Tresor - Freigericht / Somborn

(cb) Einbrecher waren am Samstag in einem Einfamilienhaus im Tulpenweg (10er-Hausnummern) zugange und erbeuteten unter anderem einen Tresor. Die Täter drangen, zwischen 18.30 und 22.50 Uhr, über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten dieses. Neben dem aufgefundenen Schmuck nahmen die Langfinger außerdem einen Tresor mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

