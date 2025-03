POL-OF: Rücksichtslos geflüchtet: Unfallverursacher lässt Verletzten zurück; Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen am Kinderspielplatz; Baustellendiebe waren unterwegs und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugen gesucht: zwei Autos kollidierten im Kreuzungsbereich - Offenbach

(cb) Am Freitagabend gegen 21.40 Uhr krachten im Kreuzungsbereich Landesstraße 3405 und Müllerweg ein grauer Citroen und ein grauer Daimler zusammen. Vermutlich tastete sich der Fahrer eines schwarzen Lasters vom Müllerweg kommend in die Waldstraße hinein, als der Fahrer des grauen Daimlers aufgrund des Brummis stark abbremsen musste und ihm daraufhin der dahinterfahrende Citroen-Lenker ins Fahrzeugheck krachte. Durch den Unfall entstand am Heck des Daimlers ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro und an der Fahrzeugfront des grauen C5 von 3.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte telefonisch beim Polizeirevier in Offenbach (Telefonnummer 069 8098-5100).

2. Rücksichtslos geflüchtet: Unfallverursacher lässt Verletzten zurück - Offenbach

(cm) Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr krachte ein weißer Mercedes A 200 auf der Berliner Straße (100er-Hausnummern) in einen grauen Opel Corsa. Der Unfallverursacher fuhr auf einer Freifläche für eine Ein -und Ausfahrt einer Tiefgarage, um wenige Sekunden später über einen abgesenkten Bordstein wieder auf die Berliner Straße einzubiegen. Dabei übersah der Fahrer den auf gleicher Höhe fahrenden Opel Corsa und beide Fahrzeuge prallten zusammen. Die rechte Seite des Kotflügels des Corsa wurde dabei demoliert und es entstand ein Sachschaden, der auf 3.500 Euro geschätzt wird. Außerdem verletzte sich der Angefahrene im Bereich der Halswirbelsäule. Er wurde aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der rücksichtslose Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Verletzten oder den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls konnten jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Corsa erkennen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen am Kinderspielplatz - Offenbach

(cm) Auf einen 71-Jährigen aus Offenbach kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen zu. Nachdem dieser am Montagmittag in Sichtweite von Kindern auf einem Spielplatz in der Johannes-Morhart-Straße an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll, konnte der polizeilich bekannte Tatverdächtige ermittelt werden. Zeugen beschrieben den Mann als 1,75 Meter großen, dunkel gekleideten älteren Mann mit Bierbauch, Bart und grauen nackenlangen Haaren. Die Kriminalpolizei hat nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

4. Einbruch in Bürogebäude - Neu-Isenburg

(cm) Diebe sind zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 9.45 Uhr, im Luftgäßchen in ein Gewerbe- und Wohngebäude eingebrochen. Vermutlich hebelten die Täter die Eingangstür zum Büroraum im Erdgeschoss auf und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden 15 Pkw-Felgen im Wert von 4.000 Euro gestohlen, die im gewerblichen Teil des Gebäudes gelagert wurden. Der Sachschaden am Gebäude soll sich auf 1.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Suzuki Swift beschädigt: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg / Frankfurt

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser am Sonntag, zwischen 13.10 Uhr und 15 Uhr, einen grauen Suzuki Swift beschädigte. Laut derzeitigen Erkenntnissen parkte der Unbekannte auf dem Park & Ride Parkplatz in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Neu-Isenburg (Darmstädter Landstraße) aus und touchierte hierbei den Suzuki im Bereich der Fahrerseite. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Die Polizei in Neu-Isenburg nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

6. Unfallflucht im Gewerbegebiet - Dietzenbach

(cm) Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, die sich am Montagmittag in der Gottlieb-Daimler-Straße (einstellige Hausnummern) ereignet haben soll. Der Fahrzeughalter eines weißen VW Caddys, parkte sein Auto auf dem Parkplatz der Dabico Airport Solutions Germany GmbH. Offensichtlich beschädigte der Unfallverursacher den Caddy beim Rangieren am hinteren Kotflügel und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der weiße VW wies eine schwarze Lackanhaftung in Höhe des Schadens auf. Dieser wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0.

7. Baustellendiebe waren unterwegs - Mühlheim

(cb) Aus einer Baustelle in der Robert-Koch-Straße (einstellige Hausnummern) haben Unbekannte über das Wochenende unterschiedliche Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Täter begaben sich zwischen Freitag 14.30 Uhr und Montag, 7.15 Uhr, zu dem Rohbau, brachen dort zwei Stahltüren zu den Kellerbereichen auf und klauten anschließend die Maschinen. Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

8. Diebstahl von Fahrzeugteilen eines Ford Transit - Rodgau

(cm) Unbekannte klauten die Scheinwerfer eines Ford Transit, der zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Montagfrüh, 7.45 Uhr, in der Philipp-Reis-Straße in Jügesheim geparkt wurde. Die Täter beschädigten den weißen Ford Transit zusätzlich beim Ausbau der Scheinwerfer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Krankenfahrstuhl angedotzt - Seligenstadt

(cb) Ein Krankenfahrstuhl, welcher vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Steinheimer Straße (50er-Hausnummern) abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Vermutlich dotzte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug bei Befahren der Grundstückseinfahrt den abgestellten Krankenfahrstuhl an der linken Radkappe und dem Regenschirmhalter an, wodurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete dieser. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

