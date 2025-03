Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handtaschenraub an S-Bahnstation: Frau auf dem Weg zur Arbeit durch drei Männer überfallen - unbekannter Zeuge gesucht

Dietzenbach (ots)

(lei) Eine 38-Jährige ist am Montagabend Opfer eines Überfalls an der S-Bahnstation "Mitte" geworden. Die Dietzenbacherin wollte gegen 21.15 Uhr mit der S-Bahn zur Arbeit fahren und war auf dem Weg zum Bahnsteig, als sie am Treppenabgang zu den Gleisen drei Männer wahrnahm, die aus einem schwarzen BMW ausstiegen. Während einer an dem Auto offenbar "Schmiere" stand, hielt sie ein anderer fest. Der dritte im Bunde hielt ihr ein Messer vor und forderte ihre Handtasche.

Im Zuge eines Geerangels stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Dabei nahmen die Täter die Handtasche schließlich gewaltsam an sich. Als ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Zeuge mit dunkler Jacke und Cargohose, so die Beschreibung der Geschädigten, die Situation bemerkte und auf sich aufmerksam machte, stieg das Trio in den BMW und flüchtete in Richtung Velizystaße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern und dem Fahrzeug verlief bislang erfolglos.

Die Beschreibung der drei Räuber lautet wie folgt:

Täter 1:

- 30 bis 35 Jahre alt - 1,85 bis 1,90 Meter groß - muskulöse Statur - gelockte dunkle Haare - Tätowierung "Notenschlüssel" (Violinschlüssel) an der rechten Schläfe - schwarze Basecap mit weißem Puma-Logo - schwarze Daunenjacke mit Kapuze mit Nike-Logo - rötlich-braune Jogginghose mit Schriftzug am Bein - dunkle Lederhandschuhe - sprach gebrochenes Deutsch

Täter 2:

- 30 bis 35 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - kräftige Statur - Vollbart - dunkelblaue Jacke - dunkle Basecap - weiße Jogginghose - Goldkette

Täter 3:

- 30 bis 35 Jahre alt - etwa 1,90 Meter groß - schlanke Statur - dunkle Jacke mit Kapuze - dunkle Basecap

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und bittet den noch unbekannten Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 25.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell